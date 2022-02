Milano, operai precipitano in vano ascensore. Un morto e un ferito gravissimo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Un operaio è morto e un altro è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere precipitati all’interno del vano ascensore mentre installavano la cabina in un palazzo di Milano adiacente piazzale Loreto.... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 11 febbraio 2022) Uno èe un altro è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere precipitati all’interno delmentre installala cabina in un palazzo diadiacente piazzale Loreto....

