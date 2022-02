"Me l'ha portato via". Deborah Compagnoni in lacrime a Verissimo: straziata per il fratello morto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Deborah Compagnoni, ospite a Verissimo in onda su Canale 5, ha parlato della perdita del fratello: "La montagna me l'ha portato via». Una tragedia che ha sconvolto tutta la famiglia della campionessa. Per la prima volta in tv dopo la scomparsa del fratello Jacopo, travolto da una valanga lo scorso dicembre: "Purtroppo la montagna, che era la sua passione, l'ha portato via. È passato ancora troppo poco tempo che non mi sembra vero. Credo molto nel destino e nel fatto che ognuno di noi abbia già qualcosa di scritto. È andato via prima del tempo a soli 40 anni. Era il piccolo di casa e ci manca tanto, ma ora ci sono le sue due bambine e mia cognata", ha svelato. "Mia mamma era legatissima a lui e negli ultimi avevano iniziato a scalare insieme dappertutto. Anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022), ospite ain onda su Canale 5, ha parlato della perdita del: "La montagna me l'havia». Una tragedia che ha sconvolto tutta la famiglia della campionessa. Per la prima volta in tv dopo la scomparsa delJacopo, travolto da una valanga lo scorso dicembre: "Purtroppo la montagna, che era la sua passione, l'havia. È passato ancora troppo poco tempo che non mi sembra vero. Credo molto nel destino e nel fatto che ognuno di noi abbia già qualcosa di scritto. È andato via prima del tempo a soli 40 anni. Era il piccolo di casa e ci manca tanto, ma ora ci sono le sue due bambine e mia cognata", ha svelato. "Mia mamma era legatissima a lui e negli ultimi avevano iniziato a scalare insieme dappertutto. Anche ...

