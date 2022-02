M5s | la lunga traversata dello Statuto incompiuto mi spinge a una riflessione

(Di venerdì 11 febbraio 2022) di Luca Di Giuseppe La” iniziò il 23 gennaio 2020, il giorno in cui Luigi Di Maio si tolse la cravatta e pronunciò il discorso con cui rassegnò le sue dimissioni da capo politico del Movimento 5 Stelle. Chiunque conoscesse il Movimento sapeva che la sua leadership nei gruppi parlamentari e tra gli eletti sarebbe rimasta inviolata. Nel concludere quel discorso, Di Maio diede il via alla stagione infinita degli Stati generali, e cedette lo scettro a Vito Crimi, che salì sul trono in virtù della sua posizione di membro più anziano del Comitato di Garanzia. Da quel momento lodel Movimento 5 Stelle iniziò ad essere violato costantemente, per mesi e mesi. Attenendosi alloallora vigente, il Movimento 5 Stelle, ai ...

Il Fatto Quotidiano

Lo scrive su Facebook il deputato, Davide Serritella . ' La cosa utile che potrà rimanere, è l'... nonché per l'utilizzo dei trasporti pubblici locali o apercorrenza. Ma tutto ciò non dovrà ...Uno dei nodi centrali da sciogliere resta la norma 'light' sulle porte girevoli: ieri siache ... E' quanto si apprende da fonti di Fi dopo unariunione nella sede del partito tra i ministri, ...Inoltre, in questo modo riusciremmo a prevenire le lunghe code nelle farmacie, che costringono i cittadini a estenuanti attese per poter effettuare un tampone”. Così in una nota il Capogruppo M5S alla ...Lo scrive su Facebook il deputato M5S, Davide Serritella. “La cosa utile che potrà rimanere, è l’utilizzo delle ffp2 all’interno dei luoghi chiusi e/o particolarmente affollati, nonché per l’utilizzo ...