L' inquinamento nascosto dell' informatica

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : inquinamento nascosto

LA NAZIONE

I danni ambientali vengono spesso collegati erroneamente solo a oggetti materiali e tangibili, ma anche i beni e i servizi virtuali hanno un costo in termine di. Forse è meno visibile, ma anche il digitale contribuisce ugualmente all'impatto ambientale. Bisogna ricordare che per far funzionare il sistema delle criptovalute sono necessari dei pc ......considerano quello dei voli fantasma un problema diffuso che le compagnie aeree tengono, ... ma così producono unche contraddice gli stessi obiettivi di sostenibilità promossi ...I danni ambientali vengono spesso collegati erroneamente solo a oggetti materiali e tangibili, ma anche i beni e i servizi virtuali hanno un costo in termine di inquinamento. Forse è meno visibile, ma ...Tra le conseguenze disastrose di questo inquinamento tanto subdolo (perché quasi invisibile ... che galleggiano leggere sull’acqua dolce coprendo le microplastiche che si nascondono sotto quel fitto ...