Libia di nuovo spaccata in due, Tobruk nomina Bashagha. Situazione di caos nel Paese. Il capo del governo di unità nazionale Al Dbeibah, sostenuto dall'Onu come premier, continua a rimanere al suo posto e a lavorare, nonostante sia sfuggito ad un attentato.

