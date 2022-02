I 5 film sull’amore da scoprire e riscoprire

Leggi su distantimaunite

(Di venerdì 11 febbraio 2022) San Valentino è alle porte e non potevamo che guidarvi tra . Non solo quelli che vorreste sempre rivedere, ma anche quelli che ancora non conoscete! Sabrina Parlando diromantici non possiamo che iniziare da un grande classico: Sabrina di Billy Wilder (1954). Questa è una commedia in bianco e nero che ha contribuito a rendere immortale Audrey Hepburn. Sabrina è la giovane figlia dell’autista dei Larrabee, una ricchissima, famiglia di Long Island. Sabrina è innamorata da sempre di David (William Holden) il più giovane e intraprendente dei fratelli Larrabee, che però non l’ha mai degnata di uno sguardo. Un soggiorno studio a Parigi la trasformerà in una ragazza sofisticata. Al suo rientro a casa David la guarderà con occhi diversi, ma sarà il burbero Larry (Humprey Bogart), il maggiore e più serio dei fratelli Larrabee a capitolare, scoprendo in Sabrina una ...