Advertising

repubblica : Sprint sulla giustizia. Oggi la riforma in Cdm. Stop porte girevoli anche per i 'tecnici' [Liana Milella e Conchita… - SoniaLaVera : RT @ilmessaggeroit: Giustizia, Cdm approva riforma Csm all'unanimità: alle 15 la conferenza stampa - Gazzettino : Giustizia, Cdm approva riforma Csm all'unanimità: alle 15 la conferenza stampa - PiercarloCapar1 : RT @Capezzone: +++Senza parole+++ Si legge stamattina su un quotidiano a proposito del pre-Consiglio dei ministri sulla giustizia: “I parti… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Giustizia, Cdm approva riforma Csm all'unanimità: alle 15 la conferenza stampa -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Cdm

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è stato in riunione con i capidelegazione e alla ministra Marta Cartabia diversi minuti prima di avviare il: i nodi sulla, e in particolare sul ...Il Consiglio dei ministri si è riunito nella tarda mattinata di venerdì per chiudere il pacchetto di proposte messo a punto da Marta Cartabia. Dalle bozze emerse finora è previsto che chi viene eletto ...Il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma del Csm e dell'ordinamento giudiziario con le norme sullo stop alle porte girevoli. Si svolgerà alle ore 15 la conferenza stampa ...Intorno alle 13 si è quindi riunito il Cdm e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ... per confrontarsi con lui sulle richieste di modifica al testo di riforma in materia di giustizia. I ...