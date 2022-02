Genoa, due buone notizie per Blessin (Di sabato 12 febbraio 2022) buone notizie per il mister tedesco del Genoa, Alexander Blessin, che ha ritrovato Rovella e Criscito finalmente in gruppo dopo alcune settimane... Leggi su calciomercato (Di sabato 12 febbraio 2022)per il mister tedesco del, Alexander, che ha ritrovato Rovella e Criscito finalmente in gruppo dopo alcune settimane...

Advertising

sportli26181512 : Genoa, due buone notizie per Blessin: Buone notizie per il mister tedesco del Genoa, Alexander Blessin, che ha ritr… - sportli26181512 : Napoli-Inter, #Caicedo verso la convocazione: due dubbi di formazione per #Inzaghi: Primo allenamento completo per… - enrica_corti : Ultima vittoria con pubblico presente è Genoa Cagliari del 9/2/2020 Sono 2 anni che non festeggiamo una vittoria… - SalernoSport24 : ??? Tutti i precedenti di Di Bello con Genoa e Salernitana. Le curiosità del fischietto pugliese con le due squadre… - infoitsport : La lotta salvezza s'infiamma: Genoa-Salernitana quasi sicuramente decisiva per una delle due -