Criminali l'hanno fatta franca con 602mln di riscatto cripto nel 2021 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Chainalysis, l'azienda forense blockchain ha affermato che i numeri di crimini del 2021 potrebbero eclissare le cifre registrate nel 2020 Il rapporto ha anche rilevato che Conti, con sede in Russia, ha condotto attacchi ransomware lo scorso anno Il rapporto recentemente pubblicato da Chainalysis sulla Criminalità nelle criptovalute nel 2021 ha indicato che i pagamenti di ransomware nel 2021 hanno raggiunto i 602 milioni, una cifra inferiore a quella del 2020. In media, l'importo pagato per ogni evento ransomware è stato di 118.000$, rispetto agli 88.000$ nel 2020 e ai 25.000$ dell'anno prima. Tuttavia, Chainalysis ha osservato che la cifra per il 2020 (che ora è stata stimata in 692 milioni di dollari) era di 350 milioni di dollari al momento della pubblicazione del rapporto precedente. Da allora ...

