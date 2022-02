Cercola | controlli dei Carabinieri | arrestato un 47enne

Advertising

Napolitanteam : Cercola: controlli dei carabinieri. Arresti, sanzioni e denunce - -

Ultime Notizie dalla rete : Cercola controlli

2anews

Napoli, altridei Carabinieri Denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata un 54enne di. I Carabinieri lo hanno sorpreso all'interno dello scalo portuale mentre ......del locale che aveva provveduto ad effettuare idi sua competenza. Il greenpass dell'uomo era regolare. Denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata un 54enne di. ...I controlli sul territorio sono stati condotti anche con la collaborazione del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli e sono stati estesi a molte attività commerciali. Il titolare di un bar in Via ...CERCOLA – Controlli a tappeto nel comune di Cercola e in quelli limitrofi: i carabinieri della compagnia di Torre del greco hanno identificato 57 persone e ispezionato 34 veicoli. In manette Giuseppe ...