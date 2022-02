Brusaferro: Omicron 99,1% di diffusione, rischio reinfezione (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ancora in calo la curva epidemica in Italia ma il numero di vittime è sempre alto. Per il quarto giorno consecutivo anche le ospedalizzazioni registrano un segno meno: scende il numero dei ricoveri sia nelle terapie intensive, sia nei reparti ordinari. Intanto, il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, ha evidenziato che "con Variante Omicron si conferma un fenomeno di possibilità di reinfezione". "I dati evidenziano come la Omicron abbia la quasi totale circolazione nel Paese, pari al 99,1%", ha detto. Allo stesso tempo, il ministero della Salute ha reso noto che "alla luce dei dati della Cabina di Regia la Regione Molise passa dal bianco al giallo e la Regione Sicilia dall'arancione al giallo". Dall'odierno bollettino sull'emergenza coronavirus del ministero della Salute, emerge che sono ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ancora in calo la curva epidemica in Italia ma il numero di vittime è sempre alto. Per il quarto giorno consecutivo anche le ospedalizzazioni registrano un segno meno: scende il numero dei ricoveri sia nelle terapie intensive, sia nei reparti ordinari. Intanto, il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio, ha evidenziato che "con Variantesi conferma un fenomeno di possibilità di". "I dati evidenziano come laabbia la quasi totale circolazione nel Paese, pari al 99,1%", ha detto. Allo stesso tempo, il ministero della Salute ha reso noto che "alla luce dei dati della Cabina di Regia la Regione Molise passa dal bianco al giallo e la Regione Sicilia dall'arancione al giallo". Dall'odierno bollettino sull'emergenza coronavirus del ministero della Salute, emerge che sono ...

