Attacchi jihadisti in Africa occidentale (Di venerdì 11 febbraio 2022) Negli ultimi mesi gli si sono moltiplicati. Le zone più colpite sono Costa d'Avorio, Togo e Benin. L'ultimo caso il 9 febbraio, quando sono stati uccisi sei uomini, di cui cinque beninesi e un francese. Gli Attacchi jihadisti continuano a seminare morte I paesi del golfo di Guinea sono diventati i nuovi obiettivi dei gruppi affiliati a Al Qaeda. I jihadisti del Sahel tentano di destabilizzare il territorio finanziando uomini che si installano in tale zona. Ciò che manca in Sahel è una risposta politica, difficile da trovare nel golfo di Guinea. Infatti, in Benin, è avvenuta la condanna di due celebri oppositori, l'ex ministra Rackya Madougou e il giurista Joël Aïvo. Essi hanno subito pesanti pene carcerarie con un'accusa che sembra infondata, quella di terrorismo. L'instabilità politica di queste zone non fa che agevolare lo ...

