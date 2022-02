Arte | un trittico di Bacon all' asta da Christie' s | stima di 55 milioni di sterline

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Londra, 11 feb. - (Adnkronos) - Il monumentale dipinto "1986-7" di Francis(1909-1992) andrà all'per la prima volta con unatra 35 e 55di. Il capolavoro sarà offerto durante la vendita del 1° marzo da's a Londra e arriva sul mercato in concomitanza con la grande mostra in corso alla Royal Academy of Arts della capitale inglese dal titolo "Francis: Man and Beast". Attraverso tre tele monumentali, il suo formato più raro e celebrato, intreccia immagini tratte dagli annali della storia del Novecento con una visione struggente e retrospettiva della propria vita e della propria. L'opera ripercorrere, infatti, la biografia dell'artista attraverso alcuni eventi storici del XX ...