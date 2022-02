Anche Belén Rodriguez nel mirino degli haters: piovono critiche sul suo aspetto (Di venerdì 11 febbraio 2022) La showgirl argentina, al debutto come conduttrice de Le Iene, è stata investita dall'odio social per la sua immagine: alla gogna trucco e acconciatura sbagliati e, soprattutto, (sospetto) abuso di chirurgia estetica. Perché nel 2022 siamo ancora al punto di dover subire critiche feroci per scelte d'immagine assolutamente personali? Leggi su vanityfair (Di venerdì 11 febbraio 2022) La showgirl argentina, al debutto come conduttrice de Le Iene, è stata investita dall'odio social per la sua immagine: alla gogna trucco e acconciatura sbagliati e, soprattutto, (sospetto) abuso di chirurgia estetica. Perché nel 2022 siamo ancora al punto di dover subireferoci per scelte d'immagine assolutamente personali?

infoitsport : Onda d'odio anche su Belen e Pellegrini - cuoredicanna78 : @LaDemonologa Concordo Poi dire che Belen fa cagare ce ne vuole eh La bellezza è soggettiva ma esiste anche quella oggettiva - Bitchby34793686 : @AlfoTw @STAN_JESS94 Quindi nominiamo tutti gli uomini di tutte le donne che ci sono in tv? Anche belen ha avuto un… - BakshDark : @GiusCandela Oh beh, ci sono influencer e pseudo fidanzato che i paparazzi li portano in viaggio con loro, anche al… - bastardo42 : @Maryss84 Son d'accordo, ma allora anche che Belen non si doveva ritoccare -