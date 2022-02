Usa: a gennaio inflazione +0,6% su mese, +7,5% annuo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Washington, 10 feb. (Adnkronos/Dpa) - A gennaio i prezzi al consumo statunitensi sono aumentati più del previsto con un indice dei prezzi al consumo salito dello 0,6% rispetto al mese precedente contro le attese degli economisti di +0,5%. E' un dato che riflette la corsa dei prezzi di cibo, elettricità e alloggio, quello diffuso dal Dipartimento del Lavoro e che porta il tasso annuale di crescita dei prezzi al consumo al 7,5% il valore più alto dal febbraio del 1982 (a dicembre era al 7,2%). Il rapporto ha mostrato che anche i prezzi al consumo 'core', che escludono i prezzi di beni alimentari ed energetici, sono saliti dello 0,6% mensile, stesso aumento registrato a dicembre e che porta il tasso annuale al 6% dal 5,5% di dicembre, il più alto dall'agosto del 1982. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Washington, 10 feb. (Adnkronos/Dpa) - Ai prezzi al consumo statunitensi sono aumentati più del previsto con un indice dei prezzi al consumo salito dello 0,6% rispetto alprecedente contro le attese degli economisti di +0,5%. E' un dato che riflette la corsa dei prezzi di cibo, elettricità e alloggio, quello diffuso dal Dipartimento del Lavoro e che porta il tasso annuale di crescita dei prezzi al consumo al 7,5% il valore più alto dal febbraio del 1982 (a dicembre era al 7,2%). Il rapporto ha mostrato che anche i prezzi al consumo 'core', che escludono i prezzi di beni alimentari ed energetici, sono saliti dello 0,6% mensile, stesso aumento registrato a dicembre e che porta il tasso annuale al 6% dal 5,5% di dicembre, il più alto dall'agosto del 1982.

