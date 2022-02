Uomini e Donne, anticipazioni 10 febbraio 2022: Luca Salatino e le nuove corteggiatrici (Di giovedì 10 febbraio 2022) anticipazioni Uomini e Donne: ci siamo, anche oggi siamo pronti per una nuova ed emozionante puntata sul dating show più amato e seguito di sempre. Maria De Filippi è pronta a condurre il programma, in onda come ogni giorno nel primo pomeriggio, su Canale 5. Insieme agli immancabili opinionisti Tina e Gianni, la puntata di oggi ci regalerà molte interessanti novità. Al centro dello studio oggi dovrebbe esserci Luca Salatino, per il quale le ultime puntate non sono state semplici a causa della situazione con Eleonora. Ma scopriamo insieme di più! leggi anche: Ascolti tv mercoledì 9 febbraio 2022: Cosa mi lasci di te, Chi l’ha visto?, Milan Vs Lazio, Le Iene, dati Auditel e share anticipazioni Uomini e Donne oggi, 10 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 10 febbraio 2022): ci siamo, anche oggi siamo pronti per una nuova ed emozionante puntata sul dating show più amato e seguito di sempre. Maria De Filippi è pronta a condurre il programma, in onda come ogni giorno nel primo pomeriggio, su Canale 5. Insieme agli immancabili opinionisti Tina e Gianni, la puntata di oggi ci regalerà molte interessanti novità. Al centro dello studio oggi dovrebbe esserci, per il quale le ultime puntate non sono state semplici a causa della situazione con Eleonora. Ma scopriamo insieme di più! leggi anche: Ascolti tv mercoledì 9: Cosa mi lasci di te, Chi l’ha visto?, Milan Vs Lazio, Le Iene, dati Auditel e shareoggi, 10 ...

