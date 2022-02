Un ponte romano a via Tiburtina | Nuova scoperta archeologica a Roma (Di giovedì 10 febbraio 2022) A Roma, in via Tiburtina, è stato scoperto un ponte Romano di età repubblicana. Secondo la Soprintendenza dei beni culturali la scoperta è di grande rilevanza… La struttura scoperta a via Tiburtina a Roma (Soprintendenza Roma) – curiosauro.itUn ponte Romano a Via Tiburtina Gli archeologi stanno già studiando i resti di un ponte Romano di età repubblicana di recente spuntati in via Tiburtina, a Roma, all’altezza del dodicesimo chilometro. Il ponte, molto antico, attraversava il Fosso di Pratolungo, ossia il piccolo e inquinatissimo affluente del fiume ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 10 febbraio 2022) A, in via, è stato scoperto undi età repubblicana. Secondo la Soprintendenza dei beni culturali laè di grande rilevanza… La strutturaa via(Soprintendenza) – curiosauro.itUna ViaGli archeologi stanno già studiando i resti di undi età repubblicana di recente spuntati in via, a, all’altezza del dodicesimo chilometro. Il, molto antico, attraversava il Fosso di Pratolungo, ossia il piccolo e inquinatissimo affluente del fiume ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Roma è stato ritrovato un ponte romano del II sec. a. C. sulla Tiburtina. La soprintendente Porro lo definisce 'u… - rogueclassicist : [this really should be getting more press attention] ROMA. Scoperto un ponte romano di età repubblicana sulla via… - VAIstradeanas : 12:49 #SS67 Traffico da S.Romano a Ponte A Egola - S.G.C. Fi-Pi-Li.Velocità:11Km/h - VAIstradeanas : 11:51 #SS67 Traffico da S.Romano a Ponte A Egola - S.G.C. Fi-Pi-Li.Velocità:13Km/h - stepadpv : #Ticino #Pavia #PonteCoperto la siccità e la conseguente eccezionale magra portano alla luce, ogni giorno che passa… -