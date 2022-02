Un finale già scritto?

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Oggi parliamo del prossimo Elimination Chamber match maschile, nel quale sei wrestler lotteranno per il titolo WWE. Ilè giào c’è spazio per colpi di scena? In questa analisi prendiamo in considerazione i lottatori coinvolti e proviamo a rispondere alla domanda. Brock Lesnar. Parto da un’ipotesi che per alcuni è già una certezza. Con la vittoria Brock darebbe vita a un main event di Wrestlemania contro Reigns in versione “Champion vs Champion”. La sfida tra i due non ha bisogno di coinvolgere entrambi i titoli mondiali, ma da tempo viene citata questa possibilità e mi sembrerebbe strano farla “annusare” per poi metterla via. Se non volessero metter su un match a quelle condizioni potevano non coinvolgere del tutto Lesnar con la Chamber che già aveva il suo incontro con Reigns. Per questi motivi a oggi per me è l’opzione più ...