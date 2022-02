Traffico Roma del 10-02-2022 ore 13:30 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione ancora chiusa al Traffico via Laurentina tra il raccordo è via di Vallerano direzione Trigoria per lavori urgenti alla rete del gas mentre è in direzione della capitale ripercussioni sulla circolazione del raccordo con code in carreggiata interna dalla Ardeatina alla Pontina è su quest’ultima il Traffico è in fila in entrambe le direzioni proprio all’altezza del raccordo sempre sul raccordo file in carreggiata esterna dalla Casilina alla Tiburtina ripercussioni sul Traffico in entrata sul raccordo dal tratto Urbano della A24 con code dalla Palmiro Togliatti diversi gli incidenti sulle strade della capitale Traffico rallentato sul Lungotevere dei vallati stessa situazione in via Francesco Masi all’incrocio con la Circonvallazione Gianicolense ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 10 febbraio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione ancora chiusa alvia Laurentina tra il raccordo è via di Vallerano direzione Trigoria per lavori urgenti alla rete del gas mentre è in direzione della capitale ripercussioni sulla circolazione del raccordo con code in carreggiata interna dalla Ardeatina alla Pontina è su quest’ultima ilè in fila in entrambe le direzioni proprio all’altezza del raccordo sempre sul raccordo file in carreggiata esterna dalla Casilina alla Tiburtina ripercussioni sulin entrata sul raccordo dal tratto Urbano della A24 con code dalla Palmiro Togliatti diversi gli incidenti sulle strade della capitalerallentato sul Lungotevere dei vallati stessa situazione in via Francesco Masi all’incrocio con la Circonvallazione Gianicolense ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Trivellano per sbaglio una conduttura del gas, disagi per migliaia di romani 'Le squadre dei vigili del fuoco - commenta Riccardo Ciofi della Fns Cisl di Roma capitale e Rieti -... Le ripercussioni sul traffico restano pesanti: intasati il Grande Raccondo Anulare, via Pontina, ...

Scandicci si ferma per la Mezza Maratona 2022 ... anche quest'anno è fissata la chiusura del traffico, anche per i residenti. Nell'orario della ... piazza Marconi, via Dante, via Paoli, via Roma, via delle Cascine, via Fanfani, via dei Ciliegi, vie ...

Traffico Roma del 10-02-2022 ore 07:30 - RomaDailyNews

TELEPASS AMPLIA L'OFFERTA DELLA SHARING MOBILITY CON I MONOPATTINI ELETTRICI VOI TECHNOLOGY Il noleggio dei monopattini elettrici di Voi tramite l'app Telepass Pay è attualmente disponibile nelle città di Roma, Milano, Torino ... una migliore comunicazione con gli altri attori del traffico ...

Vigna Clara, conduttura da sostituire: lavori fino a maggio A partire da lunedì 14 febbraio nel quartiere di Roma nord saranno avviati importanti interventi ... fino a mercoledì 23 vigerà una disciplina di traffico provvisoria. Nel tratto interessato dai ...

