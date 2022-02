Tour of Oman 2022: Fernando Gaviria batte Mark Cavendish in volata nella prima tappa (Di giovedì 10 febbraio 2022) Si apre nel segno di Fernando Gaviria l’edizione numero undici del Tour of Oman. Il colombiano è riuscito ad imporsi in volata nella prima frazione, quella di 138 chilometri con partenza da Al Rustaq Fort ed arrivo in quel di Muscat. Per il corridore della UAE Emirates primo successo in stagione, 48mo della carriera. Fuga a tre nelle prime fasi di gara, con attacchi sin dal chilometro zero. Al cOmando Al-Wahibi (Oman), Peio Goikoetxea (Euskaltel-Euskadi) e Jan Dunnewind (Team Novo Nordisk). Il plotone ovviamente non si è minimamente preoccupato dei tre al cOmando, lasciando oltre 3? di margine. A chiudere ci hanno pensato Quick-Step Alpha Vinyl, Team BikeExchange e UAE Team Emirates, con il solo Goikoetxea che è ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Si apre nel segno dil’edizione numero undici delof. Il colombiano è riuscito ad imporsi infrazione, quella di 138 chilometri con partenza da Al Rustaq Fort ed arrivo in quel di Muscat. Per il corridore della UAE Emirates primo successo in stagione, 48mo della carriera. Fuga a tre nelle prime fasi di gara, con attacchi sin dal chilometro zero. Al cdo Al-Wahibi (), Peio Goikoetxea (Euskaltel-Euskadi) e Jan Dunnewind (Team Novo Nordisk). Il plotone ovviamente non si è minimamente preoccupato dei tre al cdo, lasciando oltre 3? di margine. A chiudere ci hanno pensato Quick-Step Alpha Vinyl, Team BikeExchange e UAE Team Emirates, con il solo Goikoetxea che è ...

