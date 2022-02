Advertising

Jotiac96Ac : RT @CalcioFinanza: Ufficiale l'intesa tra #Tezos e il #ManchesterUnited. Cifra record per il kit d’allenamento: quasi quanto #Milan e #Inte… - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Tezos-United è ufficiale: 24 mln annui per il kit d’allenamento: Il Manchester United ha annunc… - CalcioFinanza : Ufficiale l'intesa tra #Tezos e il #ManchesterUnited. Cifra record per il kit d’allenamento: quasi quanto #Milan e… - CitezenB : RT @TezosItalia: Il Manchester United sceglie #Tezos come partner ufficiale di Blockchain e kit di allenamento. $XTZ @ManUtd @Tezos https:… - BertaniMassimo : RT @TezosItalia: Il Manchester United sceglie #Tezos come partner ufficiale di Blockchain e kit di allenamento. $XTZ @ManUtd @Tezos https:… -

ha fatto notizia dopo aver collaborato con il Manchesterdiventando lo sponsor del kit di allenamento dei Red Devils, con la squadra di calcio che riceverà 27 milioni di dollari all'anno ...L'ultima riguarda il Manchester. Summarysponsor del ManchesterPernon è la prima volta Non è sempre semplice questa unione tra crypto e calciosponsor del ...Manchester United has signed a multiyear deal with Tezos that will see the blockchain platform sponsor the team's training kit. Tezos branding will appear on the uniform worn by the soccer team's ...Taking the place of Aon on the front of their training kit, Manchester United have announced a new £20m-per-season shirt sponsor deal with blockchain platform Tezos. United’s deal with financial ...