Striscia la Notizia | arriva un altro cambio | Silvia Toffanin nuova conduttrice

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Non c’è dubbio chelaabbia cambiato pelle numerose volte in questa edizione. Tra scelte per risollevare gli ascolti e tra problemi legati al Covid, èta un’altra incredibile novità che vedrà un nuovo volto aggiungersi al cast dei conduttori visti finora. Con grande sorpresa,si siederà dietro al bancone del tg satirico. Un scelta tanto inaspettata quanto curiosa poiché lanon ha mai condotto un programma diverso da Verissimo. GF Vip, Delia Duran flirta con Antonio Medugno In vista del ritorno in Casa di Alex Belli, il triangolo sembra avere nuove evoluzioni per la venezuelana: le reazionila ...