Soleil e Sophie contro un concorrente: il sodalizio delle due influencer (Di venerdì 11 febbraio 2022) Soleil Sorge e Sophie Codegoni si coalizzano contro un concorrente. Ecco di chi si tratta e cos’è stato dichiarato Pare proprio che tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni, il rapporto d’amicizia stia prendendo una piega differente rispetto ai suoi esordi. Se, dapprima, le due concorrenti sembrava fossero acerrime antagoniste, oggi appaiono più unite che mai! Complice di questo sodalizio, la mamma di Sophie che, in tempi non sospetti, dichiara alla figlia che l’unica persona vera al suo fianco sia proprio l’influenncer italo americana. Nelle ultime settimane, quindi, il rapporto tra Soleil e Sophie inizia a prendere forma e le due concorrenti si trovano spesso a confrontarsi non solo sui propri sentimenti, ma anche sulle ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 11 febbraio 2022)Sorge eCodegoni si coalizzanoun. Ecco di chi si tratta e cos’è stato dichiarato Pare proprio che traSorge eCodegoni, il rapporto d’amicizia stia prendendo una piega differente rispetto ai suoi esordi. Se, dapprima, le due concorrenti sembrava fossero acerrime antagoniste, oggi appaiono più unite che mai! Complice di questo, la mamma diche, in tempi non sospetti, dichiara alla figlia che l’unica persona vera al suo fianco sia proprio l’influenncer italo americana. Nelle ultime settimane, quindi, il rapporto trainizia a prendere forma e le due concorrenti si trovano spesso a confrontarsi non solo sui propri sentimenti, ma anche sulle ...

Advertising

GrandeFratello : Le Princess, Soleil e Sophie riunite da un messaggio d’affetto ???? #GFVIP - Mulan9494 : RT @Soleilcentrica: Soleil: In confessionale hanno sgamato la nostra complicità, e io tipo, come avete capito Sophie: si noi sembriamo amic… - Soleilandia : Soleil: 'Anche oggi in confessionale hanno sgamato la nostra complicità, e io ero tipo, come?' Sophie: 'Si, sembria… - annae4964 : RT @mettimileali: A Soleil in confessionale hanno chiesto del loro rapporto. Dopo Sole racconta come sono le sue amicizie fuori e del rappo… - Laura46731095 : RT @Soleilcentrica: Soleil: Io ho imparato a notare quando sei brilla Sophie: cioè (interessata) Sole: e non te lo dico così ti posso sgama… -