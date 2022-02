Sampdoria, Andrea Conti rinnova fino al 2025 (Di giovedì 10 febbraio 2022) La Sampdoria ha comunicato il rinnovo di contratto di Andrea Conti, che si è legato al club ligure fino al 30 giugno 2025. A renderlo noto proprio la società blucerchiata, che sul proprio sito ufficiale scrive: “Per la soddisfazione di tutti il difensore, 3 presenze e 2 reti con la nostra maglia, si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2025”. LA NOTA UFFICIALE DELLA Sampdoria SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 10 febbraio 2022) Laha comunicato il rinnovo di contratto di, che si è legato al club ligureal 30 giugno. A renderlo noto proprio la società blucerchiata, che sul proprio sito ufficiale scrive: “Per la soddisfazione di tutti il difensore, 3 presenze e 2 reti con la nostra maglia, si è legato al club blucerchiatoal 30 giugno”. LA NOTA UFFICIALE DELLASportFace.

