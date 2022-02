“Queste sono frasi vergognose”: Myrta Merlino sotto shock, stavolta ha perso la calma (Di giovedì 10 febbraio 2022) La conduttrice Myrta Merlino furiosa dopo un tweet decisamente controverso di un noto giornalista: ecco cos’è successo. Myrta Merlino (screenshot YouTube)La conduttrice di “L’aria che tira” Myrta Merlino ha commentato, indignata, le parole del noto giornalista del quotidiano “Libero” Tommaso Montesano. Il reporter, infatti, ha pubblicato su Twitter una foto diventata simbolo dell’emergenza covid-19, affiancandola ad alcune parole decisamente controverse. Nel giro di poche ore il tweet ha fatto il giro del web e alle decine di critiche emerse si è aggiunta anche la voce della giornalista di La7. “Tweet vergognoso”: Myrta Merlino furiosa, parole gravissime La foto pubblicata da Montesano (Fonte: Avvenire)Il giornalista Montesano ha pubblicato la foto in ... Leggi su specialmag (Di giovedì 10 febbraio 2022) La conduttricefuriosa dopo un tweet decisamente controverso di un noto giornalista: ecco cos’è successo.(screenshot YouTube)La conduttrice di “L’aria che tira”ha commentato, indignata, le parole del noto giornalista del quotidiano “Libero” Tommaso Montesano. Il reporter, infatti, ha pubblicato su Twitter una foto diventata simbolo dell’emergenza covid-19, affiancandola ad alcune parole decisamente controverse. Nel giro di poche ore il tweet ha fatto il giro del web e alle decine di critiche emerse si è aggiunta anche la voce della giornalista di La7. “Tweet vergognoso”:furiosa, parole gravissime La foto pubblicata da Montesano (Fonte: Avvenire)Il giornalista Montesano ha pubblicato la foto in ...

