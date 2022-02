POKER IN ALTO ADIGE PER L’UNDER 14 | VITTORIA E PRIMATO PER L’UNDER 17 FEMMINILE (Di giovedì 10 febbraio 2022) PRIMAVERA: Pordenone-Alessandria 0-2 UNDER 19 FEMMINILE: riposo UNDER 17: Pordenone-Brescia 4-5 (Okoro, Secli, Fernetti, Driussi) UNDER 17 FEMMINILE: Padova-Pordenone 1-6 (Guizzo 4, Lorenzini 2) UNDER 16: Pordenone-Brescia 2-2 (Doratiotto, Qoshku) UNDER 15: Pordenone-Brescia 1-3 (Ventoruzzo) UNDER 14: Südtirol B-Pordenone 0-4 (Galloro 2, Turolo, Rossitto) PRIMAVERA: Pordenone-Alessandria 0-2 GOL: 8’ pt Filipi; 11’ st Mazzucco.PORDENONE: Sfriso, Armani, Cocetta, Plai (Turchetto D.), Grassi (Comand), Maset, Rossitto (Movio), Pinton (Agostini), Music, Destito, Zanotel (Vanzo). All. Lombardi.ALESSANDRIA: Cordaro, Nobile, Fabbrucci, Pellitteri (Piccardo), Antolini, Cocino, Ventre (Insolito), Ghiardelli, Mazzucco (Perazzone), Pellegrini, Filipi (Morando). A disp.: Dyzeni, Favia, Cavallieri, Morando, Gregori, Perazzone, Licco, Suppa, Insolito, Piccardo. All. ... Leggi su udine20 (Di giovedì 10 febbraio 2022) PRIMAVERA: Pordenone-Alessandria 0-2 UNDER 19: riposo UNDER 17: Pordenone-Brescia 4-5 (Okoro, Secli, Fernetti, Driussi) UNDER 17: Padova-Pordenone 1-6 (Guizzo 4, Lorenzini 2) UNDER 16: Pordenone-Brescia 2-2 (Doratiotto, Qoshku) UNDER 15: Pordenone-Brescia 1-3 (Ventoruzzo) UNDER 14: Südtirol B-Pordenone 0-4 (Galloro 2, Turolo, Rossitto) PRIMAVERA: Pordenone-Alessandria 0-2 GOL: 8’ pt Filipi; 11’ st Mazzucco.PORDENONE: Sfriso, Armani, Cocetta, Plai (Turchetto D.), Grassi (Comand), Maset, Rossitto (Movio), Pinton (Agostini), Music, Destito, Zanotel (Vanzo). All. Lombardi.ALESSANDRIA: Cordaro, Nobile, Fabbrucci, Pellitteri (Piccardo), Antolini, Cocino, Ventre (Insolito), Ghiardelli, Mazzucco (Perazzone), Pellegrini, Filipi (Morando). A disp.: Dyzeni, Favia, Cavallieri, Morando, Gregori, Perazzone, Licco, Suppa, Insolito, Piccardo. All. ...

