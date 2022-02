Nuove regole quarantena, i docenti non rientrano nel conteggio dei positivi per far scattare la Dad (Di giovedì 10 febbraio 2022) La positività dei docenti/altri operatori scolastici va considerata ai fini del conteggio dei casi? No, la positività di docenti/altri operatori scolastici e non viene mai conteggiata per determinare il numero di casi positivi nella classe. La FAQ è dell'Asur Marche (aggiornata al 9 febbraio), ma già il ministero aveva chiarito nel vademecum dedicato alle Nuove regole sulla quarantena a scuola introdotte con il dl 5/22. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 10 febbraio 2022) Latà dei/altri operatori scolastici va considerata ai fini deldei casi? No, latà di/altri operatori scolastici e non viene mai conteggiata per determinare il numero di casinella classe. La FAQ è dell'Asur Marche (aggiornata al 9 febbraio), ma già il ministero aveva chiarito nel vademecum dedicato allesullaa scuola introdotte con il dl 5/22. L'articolo .

