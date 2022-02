“Niente quarta dose | si va verso richiamo annuale” L’annuncio dell’Aifa era ora

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma, 10 feb – E’ ufficiale (era pure ora): “, si va“, lo afferma Nicola Magrini, direttore generale, l’Agenzia italiana del farmaco. Con i contagi in continuo calo (-27,9% in una settimana), così come i ricoveri per Covid, e l’elevato tasso di vaccinazione o di guariti, unadi vaccino è superflua (oltre che nociva). Magrini (Aifa): “, si va” Il quarto vaccino, “non sarà unama un, speriamo” e “dovremo fraternizzare anche con ...

Lo ha assicurato il direttore generale dell'Aifa Magrini ROMA. "Il quarto vaccino, non sarà unadose ma un richiamo, speriamo annuale e dovremo fraternizzare anche quello". Così Nicola Magrini, direttore generale dell'Aifa, ad Elisir, su Rai Tre. La notizia è stata rilanciata dall 'Ansa . ..." Non mi faccio mancare", ha esordito con una battuta la showgirl e attrice venezuelana naturalizzata italiana, nota per aver partecipato allaedizione del Grande Fratello. " Adesso va ...ROMA – Non ci sarà la quarta dose di vaccino per il covid, ma solo un richiamo annuale. L’ha detto il diretore generale dellì’Aifa, Nicola Magrini, ad Elisir, su Rai Tre. “L’efficacia di questi ...Niente quarta dose, ma solo un vaccino con richiamo annuale. lo ha detto il direttore generale dell’Aifa, Magrini, ad Elisir, su Rai Tre. “L’efficacia di questi vaccini – ha rimarcato ...