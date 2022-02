NFL | dal 2022 la Germania ospiterà una partita di regular season! Torna anche il match di Città del Messico

(Di giovedì 10 febbraio 2022) La NFL prosegue nella sua espansione a livello globale e conferma di essere una Lega di un altro pianeta rispetto a quasi tutte le altre nel resto del mondo. Dopo la serie di partite a Londra già consolidata, infatti, dalvedremolaentrare in scena. Il commissioner Roger Goodell ha annunciato che nella prossimaseasonMonaco di Bavieraundella Lega più seguita d’America. Una vera e propria “prima volta” per lache, tuttavia, aveva già avuto l’opportunità di ospitare cinque partite di pre-season tra il 1990 e il 1994. Dal prossimo campionato, invece, si inizierà a fare sul serio, come era già stato anticipato un anno fa dai primi “rumors”. A questo punto la NFL diventa sempre più ...

