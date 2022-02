Neonato ustionato | i genitori condannati a 6 anni

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La sesta sezione penale del Tribunale di Napoli (presidente Pellecchia) ha condannato a seidi reclusione Concetto Bocchetti e Alessandra Terracciano, 46 e 36, ibiologici del piccolo Vincenzo, il bimbo venuto alla luce in un’abitazione di Portici, in provincia di Napoli il 16 marzo dello 2021 e trovato in fin di vita 4 giorni dopo la nascita, con evidenti segni di ustione. I giudici hanno inflitto a ciascuno 4per l’abbandono di minore e 2per lesioni riqualificate in colpose e gravissime. Gli imputati sono assolti dal reato di maltrattamenti pluriaggravati in relazione alla quale gli inquirenti (sostituti procuratori di Napoli De Renzis e de Cristofaro) avevano chiesto 15per Bocchetti e 12 per Terracciano, per ...