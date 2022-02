Nelle Rsa riammesse le visite dei parenti (Di giovedì 10 febbraio 2022) Finita la solitudine per le migliaia di persone anziane ospiti delle Residenze. Pur con gli accorgimenti necessari, contro il Covid, famigliari e amici possono di nuovo andare a trovarli Leggi su tg.la7 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Finita la solitudine per le migliaia di persone anziane ospiti delle Residenze. Pur con gli accorgimenti necessari, contro il Covid, famigliari e amici possono di nuovo andare a trovarli

Ultime Notizie dalla rete : Nelle Rsa Nelle Rsa riammesse le visite dei parenti Finita la solitudine per le migliaia di persone anziane ospiti delle Residenze. Pur con gli accorgimenti necessari, contro il Covid, famigliari e amici possono di nuovo andare a trovarli

Covid, nelle Rsa impennata di casi a gennaio ma pochi ricoveri e decessi ROMA " Nel mese di gennaio l'impennata dei contagi nella popolazione generale ha avuto un riflesso anche nelle Strutture residenziali per anziani (Rsa) , ma il tasso di ricoveri e decessi è rimasto a livelli molto bassi grazie all'ampia copertura vaccinale relativa anche al booster. Lo dimostrano i dati ...

