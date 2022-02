"Luc Montagnier è morto". La conferma ufficiale a due giorni dal decesso: cosa proprio non torna (Di giovedì 10 febbraio 2022) Luc Montagnier è davvero morto. Le cause restano per il momento ignote, ma il professore 89enne non è effettivamente più tra noi: la conferma definitiva è arrivata dal quotidiano francese Liberation, che ha accertato la veridicità delle voci circolate nelle ultime 24 ore sul decesso del premio Nobel per la medicina. La notizia era inizialmente stata diffusa da France Soir, ma non aveva trovato riscontri né smentite, neanche da parte della famiglia: alcune figure del mondo scientifico francese avevano confermato la morte di Montagnier, ma si era venuto a creare un vero e proprio giallo, tra il disinteresse delle agenzie di stampa e dei grandi quotidiani transalpini. D'altronde il professore 89enne era ormai finito ai margini della comunità, in particolare quella ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lucè davvero. Le cause restano per il momento ignote, ma il professore 89enne non è effettivamente più tra noi: ladefinitiva è arrivata dal quotidiano francese Liberation, che ha accertato la veridicità delle voci circolate nelle ultime 24 ore suldel premio Nobel per la medicina. La notizia era inizialmente stata diffusa da France Soir, ma non aveva trovato riscontri né smentite, neanche da parte della famiglia: alcune figure del mondo scientifico francese avevanoto la morte di, ma si era venuto a creare un vero egiallo, tra il disinteresse delle agenzie di stampa e dei grandi quotidiani transalpini. D'altronde il professore 89enne era ormai finito ai margini della comunità, in particolare quella ...

