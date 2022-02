LIVE Sci alpino, Combinata Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Pinturault favorito, occhio a Meillard e Schwarz. Innerhofer unico azzurro (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.55 Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde fa il suo: 0”75 di vantaggio all’arrivo. 3.54 -0”18 al primo intermedio, vantaggio che cresce a -0”46 per lo scandinavo. 3.53 Recupera qualcosa sul finale Murisier: è terzo a +0”27. Parte Kilde! 3.52 Lo svizzero Justin Murisier, papabile outsider, accusa +0”49 dopo un minuto di gara. 3.50 Anche il secondo sloveno del lotto salta una porta: fuori dai giochi Nejc Naralocnik. 3.48 Il canadese Broderick Thompson, discesista puro, se l’è presa comoda: terzo a +0”52. 3.46 Johannes Strolz va al comando con -0”20 su Schwarz. Questa è una sorpresa! 3.45 Vola Strolz! Rifila mezzo secondo al compagno a metà tracciato! 3.44 Il carinziano Marco Schwarz è il nuovo leader con -0”47 di gap su Zabystran. Partito il connazionale Strolz. 3.42 Passa in ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.55 Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde fa il suo: 0”75 di vantaggio all’arrivo. 3.54 -0”18 al primo intermedio, vantaggio che cresce a -0”46 per lo scandinavo. 3.53 Recupera qualcosa sul finale Murisier: è terzo a +0”27. Parte Kilde! 3.52 Lo svizzero Justin Murisier, papabile outsider, accusa +0”49 dopo un minuto di gara. 3.50 Anche il secondo sloveno del lotto salta una porta: fuori dai giochi Nejc Naralocnik. 3.48 Il canadese Broderick Thompson, discesista puro, se l’è presa comoda: terzo a +0”52. 3.46 Johannes Strolz va al comando con -0”20 su. Questa è una sorpresa! 3.45 Vola Strolz! Rifila mezzo secondo al compagno a metà tracciato! 3.44 Il carinziano Marcoè il nuovo leader con -0”47 di gap su Zabystran. Partito il connazionale Strolz. 3.42 Passa in ...

