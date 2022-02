Juve, la grande occasione per dimostrare che aveva ragione - Top News (Di giovedì 10 febbraio 2022) Come ha raccontato La Gazzetta dello Sport, tra le possibili destinazioni di gennaio c'era anche la possibilità di affrontare la squadra contro cui giocherà da titolare questa sera. Ha detto 'no', ... Leggi su sportevai (Di giovedì 10 febbraio 2022) Come ha raccontato La Gazzetta dello Sport, tra le possibili destinazioni di gennaio c'era anche la possibilità di affrontare la squadra contro cui giocherà da titolare questa sera. Ha detto 'no', ...

Advertising

_Morik92_ : Mi aspetto che la #Juve farà un tentativo per #MilinkovicSavic la prossima estate. Nell'ambiente filtra la possibil… - juventusfc : ?? @Deniszakaria8: «Le prime impressioni sono eccezionali, la Juve ha grandi qualità, per me è un grande passo in avanti» #WelcomeZak - Gazzetta_it : Juve, Gatti il simbolo del progetto grande blocco azzurro - Lorenzo21341446 : @cmdotcom Grande e ci ricasca come ai tempi della Juventus...un'altra squadra inallenabile ? Dalla frase ' come ho… - OLandsknecht : @_SimoTarantino grande rimpianto se battevamo la Juve ai rigori potevamo vincere una Coppa Italia nella Bante Era neroazzurra -