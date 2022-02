Ivano Marescotti, addio alle scene: "Io come Nicholson, a 73 anni lascio" (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'attore ha proseguito sui social, spiegando di volersi dedicare completamente alla scuola Tam: 'Ringrazio la mia agente a Roma, Maria Vittoria Grimaudo, i giornalisti critici che mi hanno sempre ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 10 febbraio 2022) L'attore ha proseguito sui social, spiegando di volersi dedicare completamente alla scuola Tam: 'Ringrazio la mia agente a Roma, Maria Vittoria Grimaudo, i giornalisti critici che mi hanno sempre ...

Advertising

LaStampa : Ivano Marescotti: “Non faccio più l’attore, mi ritiro come Jack Nicholson” - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #ivano marescotti: «Mi ritiro dalle scene e non faccio più l'attore». Il particolare ringraziamento - ilmessaggeroit : #ivano marescotti: «Mi ritiro dalle scene e non faccio più l'attore». Il particolare ringraziamento - scuroscuroscuro : RT @Corriere: La delusione politica, i film: «Mi ritiro a 73 anni, come Nicholson»: il post di Ivano Marescotti - Corriere : La delusione politica, i film: «Mi ritiro a 73 anni, come Nicholson»: il post di Ivano Marescotti -