Gf Vip, scatta la passione tra Delia e Antonio? (VIDEO) I fan: "Ma in che senso? Tutto sta degenerando" (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nelle ultime ore sui social è diventata virale una clip che vede come protagonisti Delia e Antonio nella casa del Gf Vip. Ecco il VIDEO dell'episodio:Nel senso che fà quello che le pare,... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nelle ultime ore sui social è diventata virale una clip che vede come protagonistinella casa del Gf Vip. Ecco ildell'episodio:Nelche fà quello che le pare,...

Advertising

infoitcultura : Gf vip: scatta il bacio che non ti aspetti, ecco tra chi - Giornaleditalia : #grandefratello Grande Fratello Vip, il gioco della mela: scatta il bacio fra Delia, Soleil, Gianluca e Antonio? VI… - infoitcultura : GF Vip: Delia ubriaca fradicia, perde il controllo: scatta il bacio in bocca | VIDEO - teresacapitanio : RT @VicolodelleNews: #GFVip nella notte scatta il bacio fra due impensabili concorrenti ma lui nega… Per leggere qui ---> - ParliamoDiNews : GF Vip 6, nella notte scatta il bacio fra due impensabili concorrenti ma lui nega… | Il Vicolo delle News #notte… -