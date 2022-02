Gf Vip, l’ex fidanzata di Paolo Brosio sta frequentando un volto super noto di Uomini e Donne: ecco chi è (Di giovedì 10 febbraio 2022) Vi ricordate di Maria Laura De Vitis? Ebbene sì, stiamo proprio parlando dell’ex fidanzata di Paolo Brosio. La loro storia fu chiacchieratissima ai tempi dell’avventura di lui al Gf Vip. In tanti non credevano al loro amore, anche considerati gli oltre 40 anni di differenza d’età tra i due che, da lì a poco, hanno dovuto confermare la rottura. Ma la bella Maria Laura sembra essere ora molto vicina a un altro volto televisivo che conosciamo bene. Ebbene sì, proprio Giorgio Manetti. Il gabbiano, dopo essere tornato virtualmente sugli schermi di Canale 5 per un video messaggio destinato a Gemma Galgani a Uomini e Donne, è tornato a far parlare di sé, ma questa volta per quello che sembrerebbe essere il suo nuovo flirt. A riportare la notizia è stata Novella 2000. Il ... Leggi su isaechia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Vi ricordate di Maria Laura De Vitis? Ebbene sì, stiamo proprio parlando deldi. La loro storia fu chiacchieratissima ai tempi dell’avventura di lui al Gf Vip. In tanti non credevano al loro amore, anche considerati gli oltre 40 anni di differenza d’età tra i due che, da lì a poco, hanno dovuto confermare la rottura. Ma la bella Maria Laura sembra essere ora molto vicina a un altrotelevisivo che conosciamo bene. Ebbene sì, proprio Giorgio Manetti. Il gabbiano, dopo essere tornato virtualmente sugli schermi di Canale 5 per un video messaggio destinato a Gemma Galgani a, è tornato a far parlare di sé, ma questa volta per quello che sembrerebbe essere il suo nuovo flirt. A riportare la notizia è stata Novella 2000. Il ...

