Foibe | Mattarella | anche ricordo doloroso può diventare seme di pace

Advertising

RaiNews : 'Il Giorno del Ricordo richiama la Repubblica al raccoglimento e alla solidarietà con i familiari e i discendenti d… - MediasetTgcom24 : Giorno del ricordo, Mattarella: 'Impegno di civiltà conservare la memoria delle Foibe' #foibe #mattarella… - Avvenire_Nei : #Mattarella: 'Il ricordo delle #Foibe può diventare seme di pace e crescita' - momentosera : «Impegno di civiltà conservare la memoria delle #Foibe». Così il Presidente #Mattarella in occasione del Giorno del… - infoitinterno : Foibe, Giorno del Ricordo: oggi Mattarella e Draghi in Senato -

Ultime Notizie dalla rete : Foibe Mattarella

Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del Giorno del ...con i familiari e i discendenti di quanti vennero uccisi con crudeltà e gettati nelle, degli ...... accanto al capo dello Stato sloveno, il presidente" non possono essere negate. Perché ... coltiviamo allora l'intensità del ricordo, l'omaggio commosso e sincero ai martiri dellee a ...Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della Giornata del Ricordo, ha espresso concetti inequivocabili: "Le foibe furono un capitolo buio della storia nazionale e ...Perché ancora oggi, in Italia, solo uno studente su cinque sa rispondere correttamente alla domanda 'Cosa sono le foibe?' Onore ai martiri delle Foibe, italiani massacrati dai comunisti slavi.