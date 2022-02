Firenze Rocks 2022, i Placebo nella line up del secondo giorno di concerti (Di giovedì 10 febbraio 2022) I Placebo al Firenze Rocks 2022 nella seconda giornata di concerti che vedrà alla Visarno Arena esibirsi anche i Muse Firenze Rocks continua a sorprendere svelando i nomi delle grandi band internazionali che saliranno sul palco della Visarno Arena di Firenze il prossimo giugno. Si aggiungono alla lineup dell’edizione 2022 anche i Placebo, sul palco prima dei Muse nella seconda giornata del festival, venerdì 17 giugno. È un grande ritorno dopo 5 anni per la storica band, che era stata già ospite del festival alla sua prima edizione del 2017. In attività dal 1994, i Placebo hanno rivoluzionato la storia del rock e dell’elettronica portando sul palco ... Leggi su spettacolo.eu (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ialseconda giornata diche vedrà alla Visarno Arena esibirsi anche i Musecontinua a sorprendere svelando i nomi delle grandi band internazionali che saliranno sul palco della Visarno Arena diil prossimo giugno. Si aggiungono allaup dell’edizioneanche i, sul palco prima dei Museseconda giornata del festival, venerdì 17 giugno. È un grande ritorno dopo 5 anni per la storica band, che era stata già ospite del festival alla sua prima edizione del 2017. In attività dal 1994, ihanno rivoluzionato la storia del rock e dell’elettronica portando sul palco ...

