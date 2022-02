“Farà esplodere il GF Vip”. Arriva proprio lei, il colpo da maestro di Alfonso Signorini (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il ‘GF Vip’ si appresta al suo sprint finale, infatti tra circa un mese finirà anche l’edizione numero sei, condotta da Alfonso Signorini. Sta davvero succedendo di tutto nella Casa più spiata d’Italia e chissà cosa accadrà ancora prossimamente. Ma sta di fatto che adesso è uscita fuori una voce bomba sul futuro della trasmissione, infatti in studio si avrà la possibilità di vedere uno dei personaggi più importanti del mondo della televisione. Possiamo parlare apertamente di un colpaccio del conduttore. Intanto, fuori dal ‘GF Vip’ nelle ultime ore i concorrenti sono stati avvisati da una persona, che ha urlato la verità su Alex Belli: “Delia stai attenta, Alex rientra”. Ma ci sono state ben poche sorprese nei gieffini. Se comunque Delia Duran è sembrata un po’ assorta nei suoi pensieri, Soleil è rimasta impassibile perché già a conoscenza di questa ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il ‘GF Vip’ si appresta al suo sprint finale, infatti tra circa un mese finirà anche l’edizione numero sei, condotta da. Sta davvero succedendo di tutto nella Casa più spiata d’Italia e chissà cosa accadrà ancora prossimamente. Ma sta di fatto che adesso è uscita fuori una voce bomba sul futuro della trasmissione, infatti in studio si avrà la possibilità di vedere uno dei personaggi più importanti del mondo della televisione. Possiamo parlare apertamente di un colpaccio del conduttore. Intanto, fuori dal ‘GF Vip’ nelle ultime ore i concorrenti sono stati avvisati da una persona, che ha urlato la verità su Alex Belli: “Delia stai attenta, Alex rientra”. Ma ci sono state ben poche sorprese nei gieffini. Se comunque Delia Duran è sembrata un po’ assorta nei suoi pensieri, Soleil è rimasta impassibile perché già a conoscenza di questa ...

Advertising

iuvinale_n : @Giovdaro @AlienoGentile Ma in caso di controversia..... Non so cosa farà Xi Jinping. Io credo che avendo presentat… - potrei3107 : Se oggi fa l'oroscopo (le parlerà tramite quello perché direttamente non ce la farà mai parliamoci chiaro) e non di… - meencantasonar : @pierspollon @candemetlove2 Si quella che Farà esplodere noi. - LeonardoNegri4 : @crypto_gateway Etf spot e strumenti bancari saranno quello che farà esplodere la parte di mass adoption speculativ… - mariolinocalcin : RT @BuianoVezio: @Silvy6701 @Kick57624616 Se tutto questo troverà un giorno una conferma ufficiale, sarà veramente la bomba che farà espl… -

Ultime Notizie dalla rete : Farà esplodere Ucraina - Russia, i pescatori siciliani si ritrovano in trincea: 'Attenzione, sommergibili in azione' Eppure quella guerra latente, e che rischia di esplodere da un giorno all'altro, rischia di non ... Farà pressioni ancora sul presidente russo e su quello ucraino e ha già in programma anche un altro ...

Bere acqua fa bene al nostro organismo: perché e come assumerla ... quando ci sentiamo nervose o arrabbiate , quando sentiamo di stare per esplodere e quell'esplosione non farà altro che peggiorare la situazione, fermiamoci giusto il tempo di bere un bicchiere d'...

Roma, il rosso a Zaniolo fa esplodere Rosella Sensi: lo sfogo fa discutere CalcioToday.it Eppure quella guerra latente, e che rischia dida un giorno all'altro, rischia di non ...pressioni ancora sul presidente russo e su quello ucraino e ha già in programma anche un altro ...... quando ci sentiamo nervose o arrabbiate , quando sentiamo di stare pere quell'esplosione nonaltro che peggiorare la situazione, fermiamoci giusto il tempo di bere un bicchiere d'...