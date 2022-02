Dieci alimenti che ci aiutano a combattere il colesterolo (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’ipercolesterolemia, ovvero il “colesterolo alto” è una delle principali cause di malattie cardiovascolari. L’alimentazione, insieme all’attività fisica e al peso corporeo, incide in modo importante nella concentrazione del colesterolo nel sangue. Per combattere questa patologia si ricorre all’uso di particolari farmaci, le statine, in grado di abbassare la concentrazione di colesterolo cattivo (LDL) nel sangue, ma la corretta abitudine alimentare e la scelta di determinati cibi aiutano a riportare i valori entro i limiti. Quali sono gli alimenti che riducono il colesterolo cattivo? 1- Avena Questo cereale contiene molta fibra solubile è un ottimo alleato contro il colesterolo. E’ consigliabile consumarlo in chicchi integrali, ma può essere ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’ipercolesterolemia, ovvero il “alto” è una delle principali cause di malattie cardiovascolari. L’alimentazione, insieme all’attività fisica e al peso corporeo, incide in modo importante nella concentrazione delnel sangue. Perquesta patologia si ricorre all’uso di particolari farmaci, le statine, in grado di abbassare la concentrazione dicattivo (LDL) nel sangue, ma la corretta abitudine alimentare e la scelta di determinati cibia riportare i valori entro i limiti. Quali sono gliche riducono ilcattivo? 1- Avena Questo cereale contiene molta fibra solubile è un ottimo alleato contro il. E’ consigliabile consumarlo in chicchi integrali, ma può essere ...

