Covid oggi Vda, 109 contagi e un morto: bollettino 10 febbraio (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 109 i contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 10 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrato un morto. I nuovi casi portano il totale delle persone positive inizio emergenza a 30.570. I positivi attuali sono 2.450 di cui 2.406 in isolamento domiciliare, 49 ricoverati in ospedale, tre in terapia intensiva. I guariti complessivi 27.598: sono 231 in più rispetto a ieri. I casi fino ad oggi testati sono 125.997, i tamponi complessivamente effettuati 452.005. Con il decesso segnalato oggi salgono a 514 le persone decedute in Valle d’Aosta risultate positivi al Covid da inizio epidemia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 10 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 109 ida coronavirus in Valle d’Aosta, 102022, secondo numeri e datideldella regione. Registrato un. I nuovi casi portano il totale delle persone positive inizio emergenza a 30.570. I positivi attuali sono 2.450 di cui 2.406 in isolamento domiciliare, 49 ricoverati in ospedale, tre in terapia intensiva. I guariti complessivi 27.598: sono 231 in più rispetto a ieri. I casi fino adtestati sono 125.997, i tamponi complessivamente effettuati 452.005. Con il decesso segnalatosalgono a 514 le persone decedute in Valle d’Aosta risultate positivi alda inizio epidemia. L'articolo proviene da Italia Sera.

