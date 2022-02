Covid e discoteche, Pasca (Silb-Fipe): "Riapriranno solo i sopravvisuti" (Di giovedì 10 febbraio 2022) "E' una riapertura faticosa , in molti non Riapriranno, lo fara' solo chi e' sopravvissuto ". E' quanto dichiara all'ANSA Maurizio Pasca , imprenditore salentino e presidente nazionale di Silb-Fipe , associazione... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 10 febbraio 2022) "E' una riapertura faticosa , in molti non, lo fara'chi e' sopravvissuto ". E' quanto dichiara all'ANSA Maurizio, imprenditore salentino e presidente nazionale di, associazione...

Ultime Notizie dalla rete : Covid discoteche L'Italia verso il lento ritorno alla normalità. Resta il nodo green pass Altri segnali del ritorno alla normalità arrivano dal mondo delle discoteche, certamente il settore ... Dopo l'ennesimo stop causa Covid le piste italiane sono pronte, o quasi, ad essere nuovamente ...

Un passo verso la normalità, riaprono le discoteche ma con capienza ridotta: il messaggio dell'associazione di settore L'Italia va avanti con la politica dei piccoli passi per il ritorno alla normalità dopo la quarta ondata di Covid. Si comincia dall'eliminazione delle mascherine all'aperto, che ormai ci fanno compagnia da diverso tempo (a partire da venerdì 11 febbraio), e si torna a ballare nei locali, anche se con la ...

