CorSport | lo sfogo di Mourinho | “

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Parole dure quelle che Joséha rivolto ai suoi giocatori dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter. Secondo quanto reso noto dal Corriere dello Sport, nello spogliatoio della Roma è stata alta la tensione al termine del match, tra delusioni e malumori. “Voglio sapere perchè, giocando faccia a faccia con l’Inter, nei primi dieci minuti vi siete cagati sotto!” sono le parole del tecnico portoghese. “Tutti, nessuno escluso. Voglio sapere perchè da due anni vi mostrate piccoli con le grandi – ha continuato – . Se siamo piccoli gli arbitri ci trattano da piccoli! Trattano la Roma da piccola, l’Inter è una super squadra, voi l’avevate di fronte e invece di trovare le giuste motivazioni vi siete cagati sotto. Il difetto più grande di un uomo è la mancanza di palle, di personalità. Avete paura di partite del genere? E allora andate a giocare in serie C dove ...

Advertising

LupoTVofficial : RT @AliprandiJacopo: ??Lo sfogo di #Mourinho post Inter: “Voglio sapere perché vi cagate sotto contro le grandi. Avete paura? E allora andat… - AHerSan89 : RT @AliprandiJacopo: ??Lo sfogo di #Mourinho post Inter: “Voglio sapere perché vi cagate sotto contro le grandi. Avete paura? E allora andat… - pepe_fiore : RT @AliprandiJacopo: ??Lo sfogo di #Mourinho post Inter: “Voglio sapere perché vi cagate sotto contro le grandi. Avete paura? E allora andat… - CorSport : #Roma, i tifosi sullo sfogo di #Mourinho: “Finalmente, basta alibi. José mettili in riga” ?? - CheccoCasano : RT @ReteSport: ?? In diretta su #Retesport ??? Ivan #Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio ?? Parliamo dello sfogo di #Mouri… -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport sfogo

Lo riporta Zazzaroni sul: "La cosa peggiore per un uomo è non avere le palle. Se siamo piccoli, gli arbitri ci ... col direttore Ivan Zazzaroni, pubblica lodi Mourinho nello spogliatoio ...Lo riporta Zazzaroni sul: "La cosa peggiore per un uomo è non avere le palle. Se siamo piccoli, gli arbitri ci ... col direttore Ivan Zazzaroni, pubblica lodi Mourinho nello spogliatoio ...Pradé: "Siamo prigionieri degli agenti" - Il direttore sportivo della Fiorentina si sfoga contro gli agenti: "Nel calcio di oggi ci sono situazioni in cui a decidere sono quasi sempre i procuratori".Zaniolo, scoppia il caso", titola stamane in apertura il Corriere dello Sport. Tiago Pinto lancia l'allarme: "Non so se il prossimo anno resterà". Le parole del ...