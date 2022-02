Carfagna risponde a Sala: “Il Pnrr al Sud-Sud-Sud è un’opportunità anche per il Nord” (Di venerdì 11 febbraio 2022) La ministra per il Sud e per la coesione territoriale, Mara Carfagna, ha risposto su Twitter al coro a due voci lombarde di questa mattina: il sindaco del capoluogo Beppe Sala e il presidente della regione, Attilio Fontana hanno infatti espresso malumori in particolare sulle risorse del Pnrr destinate al Mezzogiorno. Al termine della conferenza stampa di presentazione di un accordo fra A2A e Politecnico nell’ateneo milanese, Fontana ha commentato: “Non mettiamo a terra un cazzo”. E Sala che “è tutto Sud, Sud, Sud” e che “dobbiamo farci furbi”. La ministra Carfagna si rivolge al sindaco di Milano: “Caro Beppe Sala, il Pnrr al Sud-Sud-Sud è un’opportunità anche per il Nord. L’innovazione facciamola insieme. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) La ministra per il Sud e per la coesione territoriale, Mara, ha risposto su Twitter al coro a due voci lombarde di questa mattina: il sindaco del capoluogo Beppee il presidente della regione, Attilio Fontana hanno infatti espresso malumori in particolare sulle risorse deldestinate al Mezzogiorno. Al termine della conferenza stampa di presentazione di un accordo fra A2A e Politecnico nell’ateneo milanese, Fontana ha commentato: “Non mettiamo a terra un cazzo”. Eche “è tutto Sud, Sud, Sud” e che “dobbiamo farci furbi”. La ministrasi rivolge al sindaco di Milano: “Caro Beppe, ilal Sud-Sud-Sud èper il. L’innovazione facciamola insieme. ...

