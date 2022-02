Calciomercato Roma: Abraham già via, l’annuncio spiazza tutti (Di giovedì 10 febbraio 2022) Goal News Il Calciomercato della Roma continua a regalare emozioni. Secondo il "Daily Mail", i giallorossi avrebbero offerto 36 milioni di sterline (circa 41 milioni di euro) per aggiudicarsi il centravanti Abraham del Chelsea.? Novità importanti sul futuro mercato di Tammy Abraham della Roma. L'attaccante inglese, arrivato alla Roma dal Chelsea la scorsa estate per 40 milioni di euro, ha svelato tutto in un'intervista, Tammy Abraham può dire addio alla Roma nel prossimo mercato? Le ultime notizie sul futuro dell'attaccante britannico arrivano da fonti preoccupate in un'intervista al canale YouTube "This or That". Al Calciomercato Roma, Tammy Abraham si concentra sulla sua nuova avventura in ... Leggi su goalnews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Goal News Ildellacontinua a regalare emozioni. Secondo il "Daily Mail", i giallorossi avrebbero offerto 36 milioni di sterline (circa 41 milioni di euro) per aggiudicarsi il centravantidel Chelsea.? Novità importanti sul futuro mercato di Tammydella. L'attaccante inglese, arrivato alladal Chelsea la scorsa estate per 40 milioni di euro, ha svelato tutto in un'intervista, Tammypuò dire addio allanel prossimo mercato? Le ultime notizie sul futuro dell'attaccante britannico arrivano da fonti preoccupate in un'intervista al canale YouTube "This or That". Al, Tammysi concentra sulla sua nuova avventura in ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve-Zaniolo: contatto! Il piano per portarlo in bianconero #calciomercato - asromaliveit1 : L'#Arsenal starebbe pensando ad un folle scambio. #Xhaka per #Abraham a giugno, le ultime. #CalciomercatoRoma - LeBombeDiVlad : ???? #Siviglia , per l’estate nel mirino un giocatore ex #Roma ??Monchi al lavoro #LBDV #LeBombeDiVlad… - asromaliveit1 : Secondo quanto riportato da Sportitalia Nicolò #Zaniolo è pronto a trattare con la #Juventus. #CalciomercatoRoma - MaSte92_ : RT @cmdotcom: Romamania: tutte le responsabilità di #Mourinho per una squadra brutta da far tenerezza, mancano gioco e idee #Roma https://t… -