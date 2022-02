Belen Rodriguez, serata di critiche: putiferio sul web (Di giovedì 10 febbraio 2022) Attorno a Belen Rodriguez ci sono sempre tante voci. Nella serata di ieri è accaduto qualcosa che ha spiazzato. Pioggia di critiche sulla modella. Nel corso del tempo, attorno a Belen Rodriguez, ci sono state mille voci. Sia sui giornali che sul web, la modella argentina ha sempre fatto discutere. La polemica innescata nella serata di ieri, però, ha spiazzato davvero tutti. Fonte GettyImagesSappiamo molto bene che ambiente sia il web. Un ambiente in cui è possibile dire davvero qualsiasi cosa. Non a caso, a Sanremo, si è dato spazio alla questione degli haters. Persone che continuano a ferire soprattutto i personaggi pubblici con commenti davvero raccapriccianti. Nel caso di Belen, fortunatamente, non siamo arrivati a quei livelli. ... Leggi su chenews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Attorno aci sono sempre tante voci. Nelladi ieri è accaduto qualcosa che ha spiazzato. Pioggia disulla modella. Nel corso del tempo, attorno a, ci sono state mille voci. Sia sui giornali che sul web, la modella argentina ha sempre fatto discutere. La polemica innescata nelladi ieri, però, ha spiazzato davvero tutti. Fonte GettyImagesSappiamo molto bene che ambiente sia il web. Un ambiente in cui è possibile dire davvero qualsiasi cosa. Non a caso, a Sanremo, si è dato spazio alla questione degli haters. Persone che continuano a ferire soprattutto i personaggi pubblici con commenti davvero raccapriccianti. Nel caso di, fortunatamente, non siamo arrivati a quei livelli. ...

