Attenzione al concorso ILIAD: in realtà è una truffa ben congeniata (Di giovedì 10 febbraio 2022) La rete è luogo privilegiato per ogni forma di truffa ai danni degli utenti; malware, furto di dati, ma anche truffe telefoniche e phishing. Proprio quest'ultima categoria è quella di una falsa pubblicità ILIAD, che cerca di ottenere dati sensibili attraverso un falso programma clienti del gestore telefonico. Internet è luogo privilegiato per le truffe nei confronti degli utenti – ComputerMagazine.itIl mondo di internet è da sempre popolato da ogni forma di truffa messa in atto da malintenzionati, soprattutto nei confronti degli utenti meno esperti o di tutti coloro che, non essendo nativi digitali, hanno meno confidenza con le nuove tecnologie. Le tecniche usate sono molte. Da un lato ci sono tutti quei metodi, come i malware, che puntano direttamente a compiere operazioni illecite, spesso tenendone all'oscuro le ...

TgrRaiCalabria : Consegnati a Palazzo Campanella i premi del concorso 'Gonfia la rete, vinci sul web' organizzato da Corecom e Consi… - TuttoAndroid : Fate attenzione a questo annuncio: non è un concorso Iliad ma una truffa - Dome689 : RT @unifreenews: Attenzione al finto concorso iliad che regala prodotti Apple e Samsung: si tratta di una truffa in corso che iliad ha già… - telefoniatoday : Attenzione al finto concorso iliad che regala prodotti Apple e Samsung: si tratta di una truffa in corso che iliad… - unifreenews : Attenzione al finto concorso iliad che regala prodotti Apple e Samsung: si tratta di una truffa in corso che iliad… -