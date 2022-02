Assegno unico figli: pubblicata la circolare Inps con le istruzioni su domanda, calcolo importi, Isee e pagamento (Di giovedì 10 febbraio 2022) pubblicata la circolare Inps numero 23 del 9 febbraio 2022 con le istruzione sull'Assegno unico e universale figli introdotto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età. Per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini Isee nel quale è presente il beneficiario della prestazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 10 febbraio 2022)lanumero 23 del 9 febbraio 2022 con le istruzione sull'e universaleintrodotto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Il beneficio spetta per ognio minorenne a carico e per ciascuno maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età. Pera carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fininel quale è presente il beneficiario della prestazione. L'articolo .

