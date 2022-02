Assegno unico: come viene pagato e modalità di riscossione (Di giovedì 10 febbraio 2022) Con la Circolare numero 23 del 9 febbraio 2022 arrivano ulteriori istruzioni dall’Inps sull’Assegno unico universale, oltre ad alcuni chiarimenti sulle modalità di erogazione. La misura, che diventerà operativa a marzo, ha visto oltre un milione di domande inoltrate solo nel mese di gennaio, per più di 1,8 milioni di figli a carico. L’Assegno, ricordiamo, è erogato dall’INPS a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa. Anche i figli maggiorenni possono fare domanda per la quota a loro spettante, se in possesso dei requisiti richiesti. L’erogazione avverrà tramite accredito all’IBAN indicato in fase di presentazione della domanda, ma potrà essere riscosso anche in contanti presso l’ufficio postale. Vediamo quindi tutte le novità e le istruzioni ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 10 febbraio 2022) Con la Circolare numero 23 del 9 febbraio 2022 arrivano ulteriori istruzioni dall’Inps sull’universale, oltre ad alcuni chiarimenti sulledi erogazione. La misura, che diventerà operativa a marzo, ha visto oltre un milione di domande inoltrate solo nel mese di gennaio, per più di 1,8 milioni di figli a carico. L’, ricordiamo, è erogato dall’INPS a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa. Anche i figli maggiorenni possono fare domanda per la quota a loro spettante, se in possesso dei requisiti richiesti. L’erogazione avverrà tramite accredito all’IBAN indicato in fase di presentazione della domanda, ma potrà essere riscosso anche in contanti presso l’ufficio postale. Vediamo quindi tutte le novità e le istruzioni ...

